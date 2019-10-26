В Киеве девушка упала в вырытую коммунальщиками яму [ Редактировать ]
В субботу, 26 октября, в Киеве на Отрадном на улице Героев Севастополя, 25 девушка упала в вырытую коммунальщиками яму, передает в Facebook группа "Мой Отрадный".
После падения пострадавшая так и не смогла самостоятельно выбраться из разрытой траншеи, поскольку нога девушки застряла между труб.
Из комментариев на видео, можно услышать, что скорая не смогла оперативно выехать на место, поскольку в тот момент попросту не было свободных бригад.
Прибывшим на место происшествия спасателям ГСЧС удалось поднять девушку наверх и вскоре передать в руки медикам.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб от "зубов" лифта, а также в Киеве из окна выпрыгнула ученица.
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