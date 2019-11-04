Энергетика и тарифы: избран новый глава комиссии в Украине [ Редактировать ]
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проголосовала за нового главу. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Изваестно, что им стал Валерий Тарасюк.
"Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ главой регулятора был избран Валерий Тарасюк", - сообщают в НКРЭКУ.
Кто такой Валерий Тарасюк?
Тарасюка в НКРЭКУ назначил президент Владимир Зеленский 29 октября 2019 года.
Новый глава ведомства родился в 1976 году в Николаевской области. В 1998 году закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "международные отношения".
Раньше сообщалось о том, что представлен новый глава Черкасской ОГА. А также стало известно, кто заменит Ирину Луценко в Раде.
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