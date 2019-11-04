Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проголосовала за нового главу. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Изваестно, что им стал Валерий Тарасюк.

Читайте также КСУ принял важное кадровое решение

"Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ главой регулятора был избран Валерий Тарасюк", - сообщают в НКРЭКУ.

Кто такой Валерий Тарасюк?

Тарасюка в НКРЭКУ назначил президент Владимир Зеленский 29 октября 2019 года.

Новый глава ведомства родился в 1976 году в Николаевской области. В 1998 году закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "международные отношения".

Раньше сообщалось о том, что представлен новый глава Черкасской ОГА. А также стало известно, кто заменит Ирину Луценко в Раде.