В Конституционном суде Украины избрали новых судей. Об этом сообщает lb.ua.

Известно, что время внеочередного всеукраинского съезда судей судьей Конституционного суда Украины избрали Петра Филюка.

Читайте также Рада выбрала постоянного представителя в КСУ

За его кандидатуру проголосовали 151 человек.

Судьей также избрали Галину Юровский, за нее проголосовали - 145 делегатов.

Раньше сообщалось о том, что высший антикоррупционный суд объявил первый приговор. А также Рябошапка назначил руководителя департамента по расследованию дела Майдана.