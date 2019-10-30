КСУ принял важное кадровое решение [ Редактировать ]
КСУ / Фото: LexInform
В Конституционном суде Украины избрали новых судей. Об этом сообщает lb.ua.
Известно, что время внеочередного всеукраинского съезда судей судьей Конституционного суда Украины избрали Петра Филюка.
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За его кандидатуру проголосовали 151 человек.
Судьей также избрали Галину Юровский, за нее проголосовали - 145 делегатов.
Раньше сообщалось о том, что высший антикоррупционный суд объявил первый приговор. А также Рябошапка назначил руководителя департамента по расследованию дела Майдана.
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