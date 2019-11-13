"Формула Штайнмайера": в Минске обсудили реализацию проекта [ Редактировать ]
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на заседании контактной группы в Минске рассказал о реализации "формулы Штайнмайера", сообщает пресс-служба организации.
"В центре внимания дискуссий в политической рабочей подгруппе сегодня были вопросы реализации формулы Штайнмайера. В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отметил Сайдик.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский провел судьбоносную встречу со Штайнмайером. А также Давид Арахамия признал, что реакция на согласование "формулы Штайнмайера" показала провал коммуникации со стороны власти.
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