Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на заседании контактной группы в Минске рассказал о реализации "формулы Штайнмайера", сообщает пресс-служба организации.

"В центре внимания дискуссий в политической рабочей подгруппе сегодня были вопросы реализации формулы Штайнмайера. В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отметил Сайдик.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский провел судьбоносную встречу со Штайнмайером. А также Давид Арахамия признал, что реакция на согласование "формулы Штайнмайера" показала провал коммуникации со стороны власти.