Встреча Зеленского и Штайнмайера: о чем договорились политики [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Известно, что на переговорах политики обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что стороны обсудили нормандский формат. По предварительным данным, встреча будет вскоре проведена.
"Украина выполнила свою часть для восстановления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.
Также, глава украинского госсударства поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия.
"Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - поблагодарил Зеленский.
Кроме того, Зеленский также пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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