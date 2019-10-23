Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Известно, что на переговорах политики обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что стороны обсудили нормандский формат. По предварительным данным, встреча будет вскоре проведена.

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"Украина выполнила свою часть для восстановления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.

Также, глава украинского госсударства поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия.

"Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - поблагодарил Зеленский.

Кроме того, Зеленский также пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.