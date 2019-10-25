Второй президент Украины Леонид Кучма резко высказался о "формуле Штайнмайера" по Донбассу. Об этом сообщает "Укринформ".

Извечтно, что экс-глава государства отверг идею особого статуса для Донбасса:

Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать.

Также он отверг идею особого статуса для Донбасса. По его словам, путь к конфедеративному устройству неприемлем для Украины. А именно к этому приведет признание особого статуса.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро"- добавил Кучма и назвал восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский провел судьбоносную встречу со Штайнмайером. А также Давид Арахамия признал, что реакция на согласование "формулы Штайнмайера" показала провал коммуникации со стороны власти.