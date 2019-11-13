В среду, 14 ноября, вы сможете с легкостью избавиться неудач в делах. Для этого вам всего лишь нужно три раза за день произнести слова заговора на удачу в делах. Первый - за два часа до обеда, второй - за час до сна, и последний - в полночь.

Мой ангел-хранитель, люби меня и не покидай. Твое слово - мое слово. Подскажи, наставь и защити. Аминь.

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