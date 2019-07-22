Жизнь человека так или иначе зависит от проблем и трудностей. Все это можно с легкостью решить, всего лишь прочитав любой из преложенных заговоров.

Самый быстрый заговор на решение проблемы

Неважно, где возникли проблемы и в чем заключается их причина: с помощью сильного заговора вы сможете справиться с любой из них. Если вы оказались в ситуации, из которой сложно найти правильный выход, необходимо быстро скрепить руки у себя за спиной и сказать:

"Руками удачу свою удерживаю и не отпускаю. Да не покинет меня Фортуна в трудной ситуации. Да подскажет мне Вселенная решение моей проблемы".

Если вы находитесь рядом с другими людьми, произносить заговор следует мысленно. Не расцепляйте руки до тех пор, пока не почувствуете тепло, которое проходит по вашему телу к кончику пальцев рук. Это ощущение говорит о том, что в данный момент вы получили мощный заряд положительной энергии, а значит, возникшая проблема вскоре решится.

Сильнейший заговор на выход из проблемной ситуации

Оказаться в трудной ситуации может каждый человек. В этот момент самое главное - не опускать руки. Вы можете обратиться за помощью к простому, но действенному заговору.

Произносить заговор лучше всего в помещении. Подойдите к двери и три раза постучите по порогу ногой или рукой, а после этого произнесите:

"Призываю Высшие силы, чтобы помогли мне справиться с моей проблемой. Пусть слова мои будут услышаны. Желаю, чтобы репутации моей ничего не угрожало".

С давних времен люди считали, что именно в порогах скрывается сильная энергия: освободив ее при помощи стука, вы сможете обрести уверенность, силы и найти выход даже из самой сложной ситуации.

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