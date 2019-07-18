Заговор на удачу: как привлечь везение в жизнь [ Редактировать ]
Жизнь человека зачастую зависит от его удачливости. Чтобы увеличить собственное везение, можно использовать заговор на удачу, благо дело, таких существует немало.
Мы подобрали несколько самых популярных заговоров.
Заговор на удачу в деньгах
"Деньги ко мне, как пчелы к меду. Летите-летите, да мимо меня не пролетайте." Данный заговор стоит произносить при получении денег и в момент, когда вы держите его в руках.
Заговор на удачу в делах
Если вам предстоит решить какое-то серьезное дело, то произнесите про себя: "Беру удачу, неудачу оставляю на сдачу".
Заговор на привлечение удачи на каждый день
Если вам необходимо заручиться поддержкой высших сил, то положите левую ладонь на солнечное сплетение и скажите: "Удача со мной, все беды за спиной. Как захочу, так и будет."
Заговор на удачу в бизнесе и работе
Этот заговор поможет решить деловые вопросы: "Мой ангел-хранитель, люби меня и не покидай. Твое слово — мое слово. Подскажи, наставь и защити. Аминь."
Заговор на удачу в любви
Если хотите привлечь удачу в любви, читайте перед сном слова заговора: "Во мне любовь, ее не отнять. Дарю тому, кто мил. А кто не мил, того Бог простил."
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также каким знакам зодиака повезет в июле в финансовом плане.
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