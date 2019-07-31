Жизнь и судьба человека на прямую зависит от людей, которые его окружают. И так сложилось, что мы ищем себе пару и зачастую остаемся с этим человеком на протяжении длительного периода, а то и всей жизни. Но есть и такие среди нас, кто не может найти свою половинку, очень действенным в этом случае будет заговор на любовь.

Этот заговор читают над хлебом, вином, солью или сахаром. Вот его слова:

На море-на океане, на острове Буяне, Стоит зеленый сад. В том саду стоит столб, На том столбе Сам Господь Рассылает ангелов и архангелов: - Пойдите вы в российскую землю, Во град (название вашего города), Найдите раба Божьего (имя) И расслабьте его жилы и мозг в голове, Чтобы раб Божий (имя) Тосковал и горевал, печалился и сухотился, Распалился плотью своей И полюбил рабу Божью (имя) В пиру и беседе пуще роду-племени, Пуще отца и матери, И кроме никаких помыслов не замышлял. Отныне и до века. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

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