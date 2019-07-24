Заговор от сглаза: как очистить негативную энергию [ Редактировать ]
Жизнь человека зачастую зависит от его окружения. И не так часто, как нам хотелось бы это положительные личности.
Этот вариант заговора следует немедленно использовать, когда у вас возникло подозрение, что кто-то сглазил вас. Если вы почувствовали, что вам позавидовали, или кто-то в сердцах пожелал плохого, также используйте данный заговор, чтобы очистить себя от негативной энергии и снять дурной навет.
Чтобы снять сглаз с себя нужно:
Принести святой воды из церкви и приготовить дубовый веник. Желательно, чтобы он был ранее использован в бане.
Полить веник святой водой и начните хлопать себя им, приговаривая магические слова заговора: После совершения обряда окропите свое лицо святой водой и оботритесь подолом одежды, которая на вас надета в данный момент. Остатки воды выпейте и прочтите трижды молитву "Отче наш". На этом обряд считается завершенным, а сглаз должен уйти мгновенно.
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