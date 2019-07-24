Жизнь человека зачастую зависит от его окружения. И не так часто, как нам хотелось бы это положительные личности.

Этот вариант заговора следует немедленно использовать, когда у вас возникло подозрение, что кто-то сглазил вас. Если вы почувствовали, что вам позавидовали, или кто-то в сердцах пожелал плохого, также используйте данный заговор, чтобы очистить себя от негативной энергии и снять дурной навет.

Чтобы снять сглаз с себя нужно:

Принести святой воды из церкви и приготовить дубовый веник. Желательно, чтобы он был ранее использован в бане.

Читайте также Заговор на удачу: как привлечь везение в жизнь

Полить веник святой водой и начните хлопать себя им, приговаривая магические слова заговора: После совершения обряда окропите свое лицо святой водой и оботритесь подолом одежды, которая на вас надета в данный момент. Остатки воды выпейте и прочтите трижды молитву "Отче наш". На этом обряд считается завершенным, а сглаз должен уйти мгновенно.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также каким знакам зодиака повезет в июле в финансовом плане.