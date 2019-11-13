Фракция "Батькивщина" объявила о переходе в оппозицию. Об этом 13 ноября заявила глава фракции Юлия Тимошенко.

"Сегодня был проголосован закон, прямо противоречащих национальным интересам Украины. Вы знаете, что наша команда с первого дня прихода к власти нового президента приняла решение поддержать его, не переходит в оппозицию ... Мы НЕ перешли в оппозицию и помогали, как могли, советами и голосования. Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению и указанию проголосованными в первом чтении закон о распродаже сельскохозайственной земли ", - сказала политик.

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Она также раскритиковал ранее принятый закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации и проект госбюджета на 2020 год.

"Именно потому, что красные линии сегодня пересечены окончательно, наша команда заявляет о переходе партии" Батькивщина "в оппозицию", - сказала Тимошенко.

Раньше сообщалось о том, что в среду, 13 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". А также президент развеял миф о рынке земли.