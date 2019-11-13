Депутаты проголосовали "за" законопроект о рынке земли [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"За" проголосовали 240 депутатов.
Проектом закона предлагается определить особенности правового регулирования оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения на основе рыночных механизмов перехода прав на земельные участки, в частности:
- с 01.10.2020 отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;
- определяется субъектный состав лиц, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения: граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждение участок в течение года;
- устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки;
- устанавливается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц. (Ограничения не допускают приобретение в собственность более 35% сельскохозяйственных земель объединенной общины, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины);
- обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка;
- обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. (Предоставляется рассрочка на 5 лет).
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский назвал главную победу новой Верховной Рады. А также под Верховную Раду принесли мертвую свинью в гробу.
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