Ліміти на купівлю землі, мораторій для іноземців, право викупу для орендарів та заборона для осіб та компаній, що знаходяться під санкціями. Законопроект 2178-10 від депутатів "Слуги народу" сьогодні приняла в першому читанні Верховна Рада.

Проголосували за нього виключно депутати президентської партії, а під стінами парламенту в цей час тривав мітинг проти зняття мораторію на продаж земель. Непросте питання і непростий день у парламенті огляне Ксенія Барвіненко.

Ці вигуки лунають під стінами парламенту другий день. Вимога у мітингарів одна - продовжити мораторій на продаж української землі. На акцію навіть принесли труп свині в домовині як символ смерті агропромислового комплексу.

"Це показник того, що цим голосуванням вони ставлять під загрозу знищення українське тваринництво, тому що станом на серпень вереснь місяць уже вирізалось більше 500 голів. Те саме буде відбуватися із свинарством, із селом", - говорить Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

А в парламенті заблокована трибуна ще до початку засідання. І 11 законопроектів щодо земельної реформи: урядовий, комітетський і альтернативні.

"Нам потрібно, аби власник почував себе власником, а не кріпаком. Щоб він отримував справедливу оренду, щоб він був спроможний продати одну ділянку і продати іншу", - вважає Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Основна норма яка дискусійна, і позиція по ній озвучена президентом - це пов'язано з тим, що будь які інозмеці в будь-якій формі, напряму чи як співзасновники будь яких підприємств не зможуть брати участь у викупу землі., тільки при умові затвердження такого рішення шляхом референдуму", - говорить Микола Сольський, голова Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Купити можна буде максимум 200 тисяч гектарів землі. Інші ж фракції - проти. Кажуть - законопроект написаний без обговорення з експертами, до того ж, не захищає українські землі від скуповування за безцінь.

"Там немає ключового - права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити його він не зможе. Чому? Не передбачено прозорий кадастр землі. Там немає такого поняття, як якість землі. Йде уравніловка", - говорить Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Спроба поставити це питання на голосування призведе до розколу в Раді, а завтра до росколу в країні", - говорить Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос".

Депутати ж навіть пропонували відкласти всі законопроекти. Натомість створити один, який задовольнить усі вимоги - і депутатів, і українців.

" 75% українців проти продажу сг землі. Ви не можете прголосувати всупереч волі всіх українців", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

Та все-таки комітетський законопроект підтримали. 240 голосів, переважно силами Зе-більшості. Але це поки що перше читання, і до другого депутати мають подати свої зауваження, тож зміст документа може змінитися.