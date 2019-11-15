Какие знаки зодиака найдут свою любовь в бальзаковском возрасте [ Редактировать ]
Еще Оноре де Бальзак писал, 30 лет - это прекрасный возраст. Свою любовь никогда не поздно искать, и некоторые знаки зодиака могут найти свою вторую половинку в этот период жизни.
Рак
Этот любвеобильный знак зодиака будет долго искать свою любовь. Но лишь к 30 годам он осознает, что его половинка всегда была рядом и поддерживала его.
Телец
Мнительные Тельцы буду постоянно говорить, что им никто не нужен. Позже, он поймут свою ошибку и откроют себя миру. Со времен они поймут, что в жизни нужна не только робота.
Козерог
Такие карьеристы как козероги, большую часть жизни будут пытаться заработать сегодня больше, чем вчера. Но к 30 годам они захотят свить свое семейное гнездышко.
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