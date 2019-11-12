Существует множество исследований о пользе небольшого количества алкоголя, но большинство врачей говорят о его вреде для организма. Но некоторым знакам зодиака и вовсе запрещено употреблять алкоголь.

Овен

С Овнами никогда нельзя пить, ведь если они сели за стол - их не остановить. "Праздники" с этим знаком зодиака могут закончится на неприятной ноте.

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Рыбы

Они являются самыми уязвимыми перед "зеленым змием". У них есть врожденная склонность к алкоголизму. Главной их проблемой является неумение пить. Представитель водной стихии может вести себя неадекватно и натворить бед.