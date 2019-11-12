Свадьба - это прекрасное событие в жизни каждого человека, которое с улыбкой вспоминают до конца жизни. Однако астрологи уверяют, что в любви повезет только скорпионам в 2020 году.

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Скорпионы

Представителям этого знака зодиака повезет жениться в следующем году, ведь свадьба принесет только положительные эмоции и счастье. Судьба подарит скорпионам человека мечты, с которым они проведут счастливо всю оставшуюся жизнь. Весна 2020 года подарит скорпионам любимого человека, который поможет им в будущем.

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