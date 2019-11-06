Почему нельзя дарить цветы в горшках: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Многим нравятся цветы в горшках, но есть несколько примет связанных с такими подарками.
Самый распространенный подарок цветка в горшке осуществляется именно на день рождения. В этом случае желательно поинтересоваться у именинника, какого именно растения не хватает у него дома.
Приметы, которые касаются цветов в горшке:
- количество;
- вид цветка;
- размер.
Оптимальным и разрешимым количеством на праздник должно быть нечетное количество цветов. Если речь идет о цветке в горшке, то здесь нужно опираться на количество черенков и отростков, так как четное количество признано числом смерти и похорон.
Необходимо, чтобы земля в горшке была сухая, не пропитанная влагой, так как люди, которые верят в приметы очень серьезно, могут не принять в подарок только что политый цветок.
Нельзя дарить черные цветы или очень темных оттенков, так как это нагоняет печаль на именинника.
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