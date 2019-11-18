Гороскоп на 18 ноября: кого из знаков зодиака ждет полный крах [ Редактировать ]
В понедельник, 18 ноября, некоторых знаков зодиака ждет разочарование, ведь в этот день лучше не начинать ничего нового. Подробный гороскоп для каждого представителя зодиакального круга дала астролог Елена Максимова.
"В течение дня будет увеличиваться внутренняя тревожность. Без уважительных на то причин может нахлынуть ностальгическое настроение", - говорит астролог.
Не заглядывайте в будущее с тревогой. Доверьтесь судьбе. Все произойдет к лучшему.
Овен
Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Может мешать ощущение тяжести в голове. Интеллектуальные виды деятельности будут мало результативными.
Телец
Не стоит позволять посторонним вмешиваться в дела семейные. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.
Близнецы
Большинство заработанного пойдет на погашение долгов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Избегайте рискованных финансовых дел.
Рак
Денег будет достаточно. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с налоговой. Не берите взятки.
Лев
После уплаты всех необходимых счетов в кармане останется мало денег. Дополнительной прибыли не ожидается. Небольшими должны быть и затраты.
Дева
Могут беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство будет сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас.
Весы
Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.
Скорпион
Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Менять место работы пока не следует. Такой шаг не приведет к улучшению материального положения.
Стрелец
Сохраняется стабильное материальное положение. Однако не время заниматься переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома старый хлам.
Козерог
Из-за халатности партнеров по бизнесу избавитесь дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальной независимости.
Водолей
Вам не хватает здорового практицизма. При покупке вещей учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность может быть обманчивой.
Рыбы
В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Правильно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие доходы.
Напомним, что три знака зодиака разбогатеют в 2020 году.
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