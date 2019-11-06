Астрологи дали прогноз на 2020 год для всех знаков зодиака, в зависимости от года, в котором вы родились.

Чтобы узнать свой знак восточного гороскопа, вам нужно знать лишь свою дату рождения. Просто воспользуйтесь таблицей, которая представлена ниже, чтобы быстро определить знак и узнать, каким для вас станет 2020 год Металлической Крысы.

Крыса

Крыса - это самый первый знак гороскопа. Рожденным в год этого животного суждено встретить на своем пути много удачи, но это время может стать весьма динамичным. Велика вероятность того, что Крысы часто будут чувствовать усталость, апатию и упадок сил. Год Крысы для представителей этого знака окажется благоприятным, если они не будут лезть на рожон и много рисковать. Астрологи советуют им не упускать важных деталей.

Бык

В год Быка рождаются довольно предприимчивые и очень амбициозные люди. Это значит, что 2020 год принесет прибавку к финансам и подарит множество новых возможностей. Нужно лишь следить за тем, как ведутся дела. Не стоит использовать для достижения целей грубую силу. Достаточно немного хитрости и чуть больше мотивации, чем обычно. Также нужно всегда помнить, кому можно доверять, а кому нет.

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Тигр

У Тигров начинается время, когда им стоит воспользоваться всеми своими навыками и сильными сторонами для достижения целей в любви и в делах. Это тот год, когда они расцветают, когда им начинает везти. К сожалению, у представителей этого знака могут появиться многочисленные недоброжелатели, которые будут излучать негативную энергетику. Также стоит почаще доверять только себе и не надеяться лишний раз на помощь со стороны.

Кролик

Гороскоп по году рождения для Кроликов не совсем позитивен. Они очень деятельны, потому быстро тратят свою энергию. Если учесть, что в год Металлической Крысы эта энергия теряется в два раза быстрее, можно предположить, что Кролики будут успевать в два раза меньше.

Дракон

Рожденным в год Дракона будет очень сложно понять саму суть и философию года Крысы, тем более в стихии Металла. 2020 год для представителей этого знака окажется непонятным. Может происходить множество необъяснимых неурядиц, которые то и дело будут омрачать их жизнь. Драконам придется бороться с негативными вирусными программами и как можно больше общаться с оптимистами. Терять веру в себя в такое время - непозволительная роскошь. Также эксперты советуют как можно реже вспоминать о прошлом: на этот раз в нем не будет ответов на вопросы.

Змея

Змеи - люди острого ума, прекрасного чувства юмора и большой дальновидности. Они не будут зря рисковать, но в год Крысы соблазн крайне велик. Нужно помнить о том, что любые ошибки идут на пользу, поэтому не стоит драматизировать из-за всяких мелочей. Это будет время исполнения самых заветных желаний и встреч с очень интересными людьми. 2020 год - время, которое идеально подходит для поиска новой работы, для смены обстановки, грандиозных покупок и путешествий.

Лошадь

Проблем с трудолюбием у представителей этого знака практически никогда нет. В 2020 году придется чаще подстраиваться под новые условия, быстрее принимать решения. В год Крысы этим людям стоит посвятить себя обучению, получению новых знаний, а также поиску второй половинки. Романтичным Лошадям судьба подготовила прямую дорогу к счастью.

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Коза

В год Козы рождаются люди, которым не нравится хаос и нестабильность, что как раз будет свойственно году Металлической Крысы. Это значит, что придется жить в том ритме, который предложит Вселенная, а не пытаться гнуть свою линию. Это время многому научит людей данного знака, сможет подарить им бесценный опыт. На жизненном пути Коз встретятся приятные новые знакомые и не самые милые личности.

Обезьяна

В такой год рождения появляются на свет творческие люди. Их задачей в 2020 году будет найти свое предназначение, определить жизненные цели. Также эксперты говорят, что Обезьянам удастся решить жилищные вопросы, совершить крупные приобретения, встретить любовь и обрести новых друзей. Если отношения себя уже изжили, их можно заканчивать. Представителям этого знака стоит всегда помнить о том, что управлять судьбой можно при помощи силы своего разума и подсознания. Нужно больше мечтать и меньше идти на поводу у своих страхов.

Петух

В 2020 году Петухи почувствуют себя словно в своей стихии. Это прекрасное время для новых начинаний, а также для того, чтобы полностью погрузиться в финансовые дела. В связи с тем, что в год Крысы все приобретает совершенно иной характер, Петухам придется лучше приспосабливаться к новшествам и динамичным изменениям во всех сферах. Во многих делах Петухов будет ждать сдвиг с мертвой точки.

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Собака

У Собак могут появиться проблемы с окружающими людьми. Точнее, только с теми, кто токсичен и негативно настроен, а таких может быть немало. Год Крысы для людей этого знака представляет собой поездку на американских горках. Их ждут постоянные изменения, но не всегда они будут негативными. Будут и приятные моменты, которые с лихвой перекроют впечатления от разочарований.

Свинья

Всем, кто родился в год Свиньи, в 2020 году крупно повезет. Возможно, что это будет видно не сразу, но люди этого восточного знака точно станут счастливее, чем были до этого. Этим людям стоит больше заниматься привычными делами и сильно не рисковать. В остальном особых ограничений для них нет.

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