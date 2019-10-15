2020 год станет для некоторых знаков зодиака настоящей сенсацией, ведь три представителя зодиакального круга разбогатеют. Такой прогноз дал астролог Павел Глоба, пишет From-ua.

Водолей

Представители этого знака зодиака давно мечтали о финансовой стабильности. 2020 год станет удачным для них. Самое время получить желаемое. Теперь можно позволить себе то, что так давно хотели, но не решались купить.

Вероятно, прибыль появится неожиданно. Возможен крупный выигрыш в лотерею. Когда вас настигнет благополучие, не забудьте поблагодарить за это свою судьбу.

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Лев

В следующем году вырастает вероятность стать одним из самых влиятельных людей. Достаточно лишь рискнуть и сделать то, чего так долго хотели. Будьте уверены в том, что удача будет только на вашей стороне. Но без глупостей. Если в голове возрождается гениальная идея, то не бойтесь ее реализовывать.

Весы

В этом году представители этого знака зодиака работали не покладая рук. Самое время получить вознаграждение за свои труды. Весы станут счастливыми обладателями крупной суммы денег, которая свалится в следующем году.

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