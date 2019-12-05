Какой знак зодиака станет верным другом [ Редактировать ]
Многие из нас в поиске лучшего друга не раз обжигались. Иногда бывает трудно понять человека и его намерения. Астролог назвал знак зодиака, который может стать верным другом.
Овны
Овны станут вашими самыми преданными и верными друзьями. На них всегда можно положиться в трудную минуту. Для них дружба это великий дар и высшая ценность, которую они берегут как зеницу ока. Дружбой с этим знаком зодиака можно гордиться, ибо они точно будут верны до конца.
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