Доверить свои секреты бывает очень трудно. Но иногда мы обжигаемся, доверив свою тайну не тому человеку. Так каким знакам зодиака нельзя доверить свои секреты.

Козерог

Этот знак зодиака может быть искусным лжецом, и вы никогда не узнаете что у него на уме. Секреты он сможет хранить не более пяти минут.

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Водолей

Хитрые Водолеи могут с легкостью соврать ради своей выгоды. С ними нужно делить слова на два, иначе вы рискуете попасть в неприятное положение.

Рыбы

Этот водный знак всегда любит приврать и приукрасить ситуацию. Они никогда не признаются в своем вранье. Свои тайны лучше не доверять непостоянным Рыбам.

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