В пятницу, 6 декабря, в Днепре на проспекте Хмельницкого на развилке произошло ДТП. Так, известно, что ВАЗ сбил пешехода. Пострадавшего мужчину госпитализировали, передает "Информатор".

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. ВАЗ подъезжал к светофору, на котором горел зеленый свет. Внезапно на проезжую часть один за другим выбежали двое мужчин. Один из них попал под колеса.

На момент аварии недалеко проезжала полиция. Они вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что автомобиль "влетел" в детей возле школы, а также под Тернополем случилось страшное ДТП.