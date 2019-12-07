В Днепре ВАЗ "влетел" в пешехода [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, в Днепре на проспекте Хмельницкого на развилке произошло ДТП. Так, известно, что ВАЗ сбил пешехода. Пострадавшего мужчину госпитализировали, передает "Информатор".
По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. ВАЗ подъезжал к светофору, на котором горел зеленый свет. Внезапно на проезжую часть один за другим выбежали двое мужчин. Один из них попал под колеса.
На момент аварии недалеко проезжала полиция. Они вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что автомобиль "влетел" в детей возле школы, а также под Тернополем случилось страшное ДТП.
по теме
В Днепре ВАЗ задавил 15-летнего подростка
По словам водителя, пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора
В серьезном ДТП авто оказался на крыше (фото)
В среду, 27 ноября, в Днепре на улице Генерала Воливача в Таромском случилась авария
Под Днепром рейсовый автобус задавил девушку (видео)
В субботу, 23 ноября, под Днепром на Криворожском шоссе рейсовый автобус "Киев-Днепр" сбил девушку
После жуткого столкновения автомобиль снес остановку (фото)
В понедельник, 18 ноября, в Днепре случилось ДТП
В Запорожье случилось страшное ДТП
Известно, что в происшествии столкнулись две легковушки