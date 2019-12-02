В понедельник, 2 декабря, в Тернопольской области произошло жуткое ДТП. В результате столкновения авто погиб человек, еще пятеро госпитализированы, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

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"По предварительным данным, причиной аварии является выезд на полосу встречного движения одной из машин. Кто нарушил - установит следствие", - сообщили в полиции.

В результате аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ. Еще пять человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что под Черновцами в страшном ДТП погибли трое людей.