Под Тернополем произошло жуткое ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, в Тернопольской области произошло жуткое ДТП. В результате столкновения авто погиб человек, еще пятеро госпитализированы, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.
"По предварительным данным, причиной аварии является выезд на полосу встречного движения одной из машин. Кто нарушил - установит следствие", - сообщили в полиции.
В результате аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ. Еще пять человек были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что под Черновцами в страшном ДТП погибли трое людей.
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