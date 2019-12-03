Авто влетело в детей возле школы, есть жертвы [ Редактировать ]
В пригороде Лондона авто влетело в толпу людей возле школы. В результате происшествия погиб 12- летний ребенок, еще пять получили травмы, сообщает ВВС.
Известно, что пострадали два 15-летних подростка, 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и женщина 53 лет.
По предварительным данным, водитель набрал скорость и специально выехал на тротуар. Правоохранители также заявили, что считают наезд преднамеренным. Подчеркивается, что водитель не остановился, врезавшись в людей.
Полиция задержала 51-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство. Погибший был учеником школы на Уиллингейл-Роуд, возле которой произошел наезд.
Ранее сообщалось, что под Тернополем произошло жуткое ДТП.
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