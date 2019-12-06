В Запорожье случилось страшное ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, в Запорожье на улице Победы случилось ДТП. Известно, что в происшествии столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадала 61-летняя женщина. На место событий прибыли медики и полицейские, передают местные СМИ.
Потерпевшая была госпитализирована. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что под Тернополем произошло жуткое ДТП, а также в Одессе фура переехала людей.
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