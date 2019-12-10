В 1160 европейских отелях провели опрос и узнали, что чаще всего туристы воруют и увозят с собой. Об этом пишет Travel Weekly.

Оказалось, большинство туристов крадут полотенца (77,5% опрошенных отельеров) и халаты (65,1%).

Также гости увозят с собой вешалки (49,3%), ручки (39,1%), столовые приборы (33,6%), косметику (32,8%), батарейки (22%), произведения искусства (20,2%), одеяла и подушки -15,6 и 14,3% соответственно, а также посуду (12,7%).

Воруют туристы планшеты - это отметили 12% респондентов, пульты от телевизоров (9,1%), фены (8,4%) и даже лампочки (7,3%).

Читайте также Под Льовом сотрудники банка украли полтора миллиона

Отельеры рассказали, что гости даже исхитрялись выносить кофемашины (6,9%), телевизоры (6,1%), телефоны (4,8%), настольные или напольные лампы (4,3%).

Персонал отелей может рассказать и о странных кражах. Так, например, гостям очень понравились смесители для ванной, рояль, стереосистема, номера с дверей комнат, чучело кабана.

Эксперты даже смогли выяснить, граждане какой страны больше всего крадут и что именно любят увозить с собой без спроса. Так, немцам присущи кражи халатов, полотенец и косметики, а австрийцы неравнодушны к кофемашинам и посуде. Итальянцы увозят бокалы, швейцарцы считают нужным прихватить фены. Французы незаметно кладут в свои чемоданы отельные пульты от телевизоров, а жители Голландии неравнодушны к туалетной бумаге и лампочкам.

Отмечается, что опрос среди отельеров проводился специалистами Wellness Heaven в сентябре и октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что вор залез в квартиру и скончался от испуга.