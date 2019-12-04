В Киеве во время свидания у девушки украли телефон [ Редактировать ]
В Киеве во время свидания спутник девушки украл у нее мобильный телефон и скрылся, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Жертвой грабителя стала 18-летняя девушка. Известно, что с парнем она познакомилась в социальной сети, после чего они договорились о встрече, которая длилась с 19 часов вечера до двух ночи.
На прощание новый знакомый попросил у потерпевшей телефон якобы для звонка товарищу, после чего скрылся. Полиции удалось отыскать вора на одной из прилегающих улиц. Увидев правоохранителей, он начал убегать, но его догнали и задержали.
Ранее сообщалось, что вор залез в квартиру и скончался от испуга.
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