В Киеве во время свидания спутник девушки украл у нее мобильный телефон и скрылся, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Жертвой грабителя стала 18-летняя девушка. Известно, что с парнем она познакомилась в социальной сети, после чего они договорились о встрече, которая длилась с 19 часов вечера до двух ночи.

На прощание новый знакомый попросил у потерпевшей телефон якобы для звонка товарищу, после чего скрылся. Полиции удалось отыскать вора на одной из прилегающих улиц. Увидев правоохранителей, он начал убегать, но его догнали и задержали.

Ранее сообщалось, что вор залез в квартиру и скончался от испуга.