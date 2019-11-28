В четверг, 28 ноября, в Днепре, на улице Макарова, произошел необычный случай, вор залез в квартиру, увидел хозяина и скончался на месте. Об этом пишет "Информатор".

По предварительной информации, хозяин квартиры находился дома, когда услышал шаги. Выйдя в коридор, он увидел испуганного человека, который заверил, что ничего не крал. Но хозяин квартиры настоял на том, чтобы он дождался приезда полиции. Злоумышленник начал сопротивляться, из-за чего мужчине пришлось задержать его силой. Через некоторое время тот внезапно потерял сознание и вскоре умер.

Читайте также Под Полтавой вор жестоко расправился с пенсионеркой

Хозяин квартиры, а затем медики безуспешно пытались реанимировать мужчину. Причина смерти пока неизвестна.

По неподтвержденной информации, когда хозяин квартиры удерживал злоумышленника, то сильно нажал ему на грудь. Мужчина мог умереть от так называемого синдрома длительного сдавливания.

Ранее сообщалось, что в Днепре подростки ногами забили мальчика, а также мужчина до смерти забил друга.