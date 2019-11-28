Вор залез в квартиру и скончался от испуга [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Днепре, на улице Макарова, произошел необычный случай, вор залез в квартиру, увидел хозяина и скончался на месте. Об этом пишет "Информатор".
По предварительной информации, хозяин квартиры находился дома, когда услышал шаги. Выйдя в коридор, он увидел испуганного человека, который заверил, что ничего не крал. Но хозяин квартиры настоял на том, чтобы он дождался приезда полиции. Злоумышленник начал сопротивляться, из-за чего мужчине пришлось задержать его силой. Через некоторое время тот внезапно потерял сознание и вскоре умер.
Хозяин квартиры, а затем медики безуспешно пытались реанимировать мужчину. Причина смерти пока неизвестна.
По неподтвержденной информации, когда хозяин квартиры удерживал злоумышленника, то сильно нажал ему на грудь. Мужчина мог умереть от так называемого синдрома длительного сдавливания.
Ранее сообщалось, что в Днепре подростки ногами забили мальчика, а также мужчина до смерти забил друга.
по теме
Медики Дніпровської лікарні врятували життя українського бійця
Фахівцям вдалося встановити пацієнту титанову пластину - як зараз почуває себе військовий і чи зможе повернутися до повноцінного життя?
В Днепре мужчина избивает жертв и бежит от них
В городе Днепр неизвестный мужчина бьет в лицо женщин и убегает
Возле McDonald’s нашли труп мужчины
В четверг, 28 ноября, в Днепре на проспекте Слобожанском местные жители обнаружили страшную находку
В Днепре ВАЗ задавил 15-летнего подростка
По словам водителя, пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора
В серьезном ДТП авто оказался на крыше (фото)
В среду, 27 ноября, в Днепре на улице Генерала Воливача в Таромском случилась авария