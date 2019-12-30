В воскресенье, 29 декабря, в Голосеевском районе Киева на улице Васильковской случилось происшествие. Известно, что в ходе конфликта во дворе жилого дома мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся на автомобиле "ВАЗ-2106", передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина-водитель "ВАЗа", который проживает в этом же доме, припарковал автомобиль посреди двора. Между ним и женщиной возник конфликт. За нее вступился другой житель этого дома.

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Разговор двух мужчин перерос в драку, в ходе которой водитель легковушки нанес ножевое ранение своему оппоненту. После этого он сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские, которые прибыли на вызов, нашли автомобиль, который стоял через несколько домов от места происшествия. Водителя в нем не было.

При обследовании прилегающей территории полицейские увидели мужчину, который подходил под ориентировку и начал убегать. Патрульные задержали подозреваемого. Он отрицал, что был за рулем автомобиля. При этом у него были явные признаки алкогольного опьянения.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - резаная рана грудной клетки. Детали инцидента предстоит выяснить следственно-оперативной группе.

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