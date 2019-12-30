В Киеве пьяный мужчина изрезал соседа во дворе дома [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, в Голосеевском районе Киева на улице Васильковской случилось происшествие. Известно, что в ходе конфликта во дворе жилого дома мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся на автомобиле "ВАЗ-2106", передает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина-водитель "ВАЗа", который проживает в этом же доме, припарковал автомобиль посреди двора. Между ним и женщиной возник конфликт. За нее вступился другой житель этого дома.
Разговор двух мужчин перерос в драку, в ходе которой водитель легковушки нанес ножевое ранение своему оппоненту. После этого он сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские, которые прибыли на вызов, нашли автомобиль, который стоял через несколько домов от места происшествия. Водителя в нем не было.
При обследовании прилегающей территории полицейские увидели мужчину, который подходил под ориентировку и начал убегать. Патрульные задержали подозреваемого. Он отрицал, что был за рулем автомобиля. При этом у него были явные признаки алкогольного опьянения.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - резаная рана грудной клетки. Детали инцидента предстоит выяснить следственно-оперативной группе.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе иностранец до смерти изрезал бывшую девушку.
по теме
Мужчина попросил у коллеги пистолет и застрелился в офисе
В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 6 случилось происшествие
В киевском парке жестоко убили мужчину
В Святошинском районе Киева случилось происшествие
В Киеве на мосту Патона произошло жуткое ДТП
Toyota Land Cruiser вылетел на встречку, столкнулся с Daewoo Gentra и врезался в отбойник
В Киеве обстреляли мужчину в авто, преступник скрылся
Полиция ввела специальную операцию "Сирена"
В Киеве парня зарезали в парке
В Святошинском районе Киева возле улицы Владимира Покатила на территории парка "Юность" нашли труп