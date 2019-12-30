В Днепре нашли тело мужчины в крови [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, в Днепре на улице Любарского прохожие обнаружили жуткую находку. Так, на земле неподвижно лежал окровавленный мужчина без каких-либо признаков жизни. На место сразу же вызвали "скорую" и полицию, однако мужчина был уже мертв.
По предварительной информации, на его теле обнаружили множество ссадин и синяков, а на лице были гемматомы и раны. Умерший был весь в грязи. Рядом лежал пакет с вещами.
При себе документов у мужчины не было, поэтому его личность пока не установлена. На вид ему около 40-45 лет. Есть все основания предполагать, что мужчину избили и бросили на улице. Тем не менее, причиная смерти, как и все обстоятельства произошедшего, выясняются.
Ранее сообщалось, что мужчина зверски убил палкой приятеля, а также под Харьковом мужчина убил друга табуретом.
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