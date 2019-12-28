В субботу, 28 декабря, в Днепре прохожие обнаружили на улице жуткую находку. Так, возле ДК "Шинник" лежал труп мужчины. На место происшествия сразу выехал наряд полиции и скорая помощь, передает "Информатор".

Медикам не осталось ничего иного, как констатировать смерть. При себе себе у умершего были документы так, что личность установить удалось.

На место вызвали судмедэкспертов. Причина смерти устанавливается.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что мужчина зверски убил палкой приятеля, а также под Харьковом мужчина убил друга табуретом.