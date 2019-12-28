В Мариуполе случилось страшное событие. Известно, что иностранец подстерег бывшую возлюбленную возле дома и зарезал. Так, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток гражданину Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мариуполя.

По предварительной информации, злоумышленник нанес пострадавшей 13 колото-резаных ранений ножом. Один из ударов пришелся в область шеи, в результате чего женщина скончалась.

Пытаясь избежать ответственности за совершенное преступление, мужчина пришел к другой знакомой женщине и, рассказав ей об убийстве, постирал в ее доме свою одежду.Но полностью избавиться вещественных доказательств причастности к убийству он не смог. В тот же день злоумышленника задержали правоохранителями.

Ранее сообщалось, что под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.