В Мариуполе иностранец до смерти изрезал бывшую девушку [ Редактировать ]
В Мариуполе случилось страшное событие. Известно, что иностранец подстерег бывшую возлюбленную возле дома и зарезал. Так, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток гражданину Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мариуполя.
По предварительной информации, злоумышленник нанес пострадавшей 13 колото-резаных ранений ножом. Один из ударов пришелся в область шеи, в результате чего женщина скончалась.
Пытаясь избежать ответственности за совершенное преступление, мужчина пришел к другой знакомой женщине и, рассказав ей об убийстве, постирал в ее доме свою одежду.Но полностью избавиться вещественных доказательств причастности к убийству он не смог. В тот же день злоумышленника задержали правоохранителями.
Ранее сообщалось, что под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.
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