Apple придумала компьютер из стекла [ Редактировать ]
Компания Apple занялась разработкой гибкого компьютера необычной формы. Соответствующая заявка появилась в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США, сообщает Appleinsider.
Речь идет не о планшете или смартфоне, как уже сделал Samsung. Новый гаджет в патенте назвали "электронное устройство со стеклянным корпусом" и по виду он будет напоминать нечто среднее между iMac и MacBook.
Компьютер представляет собой лист стекла, скругленный к основанию. В верхней части расположится экран, в нижней клавиатура. Также предусматривается вариант без клавиатуры, с возможностью подключения MacBook. Гаджет получит способность регулировать угол наклона и закрываться, как ноутбук.
Для устойчивости конструкции патент предусматривает специальную подставку, в которой по задумке инженеров будут располагаться в том числе все необходимые порты для подключения периферийных устройств.
Наличие заявки в бюро патентов еще не означает, что подобная конструкция поступит в производство.
Ранее в СМИ сообщали, что Apple все-таки даст возможность пользователям отключать функцию слежения.
А вот главный конкурент Apple из Южной Кореи Samsung разрабатывает "смартфон-водопад" с изогнутым по торцам экраном.
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