Apple полностью отключит важную функцию в iPhone 11 [ Редактировать ]
В американской компании Apple планируют отключить отслеживание местоположения в iPhone 11. Об этом сообщает Mashable.
Как сообщило издание, новая функция была найдена журналистом Брендоном Бутчем. Бета-версия для iOS 13.3.1 может полностью отключить в iPhone 11 чип U1, который отслеживает местоположение пользователя даже при выключенных службах геолокации.
Этот чип U1 поддерживает широкополосную связь, которая может с точность определять геопозицию до 5-10 сантиметров.
Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает собственную спутниковую связь. Технология позволит Apple получать данные со своих устройств без участия сторонних сетей. При этом могут быть созданы не спутники, а наземное оборудование, которое будет взаимодействовать со спутниками на орбите
Также в 2020 году Apple представит свою систему "умного дома". Презентация экосистемы от компании из Купертино состоится на Consumer Electronics Show.
Помимо телефонов, новых десктопов и экосистем Apple разрабатывает собственную технологию спутниковой связи.
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