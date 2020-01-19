В американской компании Apple планируют отключить отслеживание местоположения в iPhone 11. Об этом сообщает Mashable.

Как сообщило издание, новая функция была найдена журналистом Брендоном Бутчем. Бета-версия для iOS 13.3.1 может полностью отключить в iPhone 11 чип U1, который отслеживает местоположение пользователя даже при выключенных службах геолокации.

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Этот чип U1 поддерживает широкополосную связь, которая может с точность определять геопозицию до 5-10 сантиметров.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает собственную спутниковую связь. Технология позволит Apple получать данные со своих устройств без участия сторонних сетей. При этом могут быть созданы не спутники, а наземное оборудование, которое будет взаимодействовать со спутниками на орбите

Также в 2020 году Apple представит свою систему "умного дома". Презентация экосистемы от компании из Купертино состоится на Consumer Electronics Show.

Помимо телефонов, новых десктопов и экосистем Apple разрабатывает собственную технологию спутниковой связи.