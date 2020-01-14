Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами. Экран устройства занимает обе панели и торец, сообщает Gizchina.

Два больших экрана служат для привычного воспроизведения медиаконтента, а узкая полоска на торце аппарата в ответе за справочную и дополнительную информацию.

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В отличие от нашумевшего Samsung Fold смартфон от китайских разработчиков раздвигаться не будет.

В отличие от экранов камеры на устройстве всего две, но - из-за особенности конструкции - главная камера является также и фронтальной. Информации о других характеристиках равно как и о планируемом выходе на рынок Xiaomi не разглашает.

Эволюция смартфонов не стоит на месте, более того - ускоряется с каждым годом. О том, как развивались технологии - в cпециальном блоге от podrobnosti.ua.