В киевском аэропорту "Борисполь" таможенники нашли большую партию продукции Apple. Так, 113 телефонов Apple и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro были обнаружены в трех дорожных чемоданах. Об этом сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы на странице в Facebook.

По предварительной информации, пассажиры рейса из ОАЭ забыли часть своего багажа, а именно три дорожные чемоданы. Однако, о товаре они все же вспомнили через несколько недель после возвращения из Эмиратов.

Отметим, что стоимость товара составляет 1800000 гривен.

Телефоны и наушники изъяли до решения суда из-за нарушения таможенных правил.

Ранее сообщалось, что пассажир в "Борисполе" обматерил пограничников. А также в "Борисполе" задержали мужчину, который спрятал в штанах iPhone 11 Pro.

Кроме того, ранее podrobnosti.ua писали о том, что пассажиры стали "заложниками" поезда по пути в "Борисполь".