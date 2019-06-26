Новый смартфон Samsung рассекретили в сети (фото) [ Редактировать ]
Корейская компания Samsung усердно готовится к выпуску на рынок первой модели Galaxy Fold и строит планы на создание его улучшенной версии. Рендеры смартфона-раскладушки с названием Galaxy Fold 2 опубликовало издание Let's Go Digital.
Гаджет получит округленный по углам OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма. Судя по схеме патентной заявки - смартфон будет складываться экраном наружу. Дисплеи скрепятся вращающимся шарниром.
В "закрытом" состоянии будет доступен небольшой экран с важной информацией. Пока непонятно, куда корейский сумрачный гений поместит кнопку включения и разъем для наушников - на изображениях их не замечено.
Появление первого смартфона-раскладушки от Samsung Galaxy Fold пока что задерживается, в компании объясняют отсрочку старта продаж проблемами с дисплеем.
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