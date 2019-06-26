Curiosity знайшов велику кількість метану на Марсі

Чи є життя на Марсі? Марсохід Nasa К'юріосіті виявив велику кількість метану в повітрі Червоної планети. Що може свідчити про наявність мікроорганізмів. Адже на Землі цей газ виділяють здебільшого живі організми