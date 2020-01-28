Во вторник, 28 января, Верховный суд Соединенных Штатов утвердил новые правила выдачи Green Card. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что суд дал согласие на инициативу Белого дома по введению более жестких правил для мигрантов. Нововведения заключаются в отказе в предоставлении вида на жительство тем мигрантам, которые в будущем могут нуждаться в государственной помощи.

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Судьи удовлетворили ходатайство администрации президента Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, который заблокировал эту инициативу на время судебных разбирательств относительно ее законности.

Мигранты составляют малую долю тех, кто получает соцпомощь, поскольку многие из них не имеют на это права из-за миграционного статуса. Правозащитники опасаются, что новые правила будут отпугивать мигрантов от того, чтобы просить помощь у государства. В то же время новые нормы могут дать миграционным чиновникам право отказать в предоставлении легального статуса в Соединенных Штатах многим заявителям, отмечают критики новой практики.

Ранее сообщалось, что у Трампа намерены ужесточить правила выдачи виз.