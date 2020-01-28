Літак, який напередодні розбився в Афганістані - був американським. Це офіційно підтвердили в Пентагоні. Причини трощі - з'ясовують.

Одразу після катастрофи ЗМІ повідомляли: лайнер був пасажирським. Згодом з'явилася інформація, що це військовий борт. Тоді Талібан заявив: в облавок поцілили їхні бойовики.

Утім, в американському оборонному відомстві версію ворожого обстрілу відкинули.