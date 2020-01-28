У США підтвердили факт авіакатастрофи у Афганістані [ Редактировать ]
Літак, який напередодні розбився в Афганістані - був американським. Це офіційно підтвердили в Пентагоні. Причини трощі - з'ясовують.
Одразу після катастрофи ЗМІ повідомляли: лайнер був пасажирським. Згодом з'явилася інформація, що це військовий борт. Тоді Талібан заявив: в облавок поцілили їхні бойовики.
Утім, в американському оборонному відомстві версію ворожого обстрілу відкинули.
по теме
Пентагон підтвердив загибель амкриканського літака
Одразу після катастрофи ЗМІ повідомляли: лайнер був пасажирським. Згодом з'явилася інформація, що це військовий борт. Тоді Талібан заявив: в облавок поцілили їхні бойовики
В Афганістані розбився військовий літак США
Відео рештків літака з емблемою ВПС США оприлюднило іранське видання "Фарс"
У Каліфорнії загинув в авіакатастрофі легендарний баскетболіст Кобі Браянт
Разом зі спортсменом на облавку були ще 8 людей - зокрема, 14-річна дочка відомого баскетболіста
Пассажирский самолет потерпел крушение: первые подробности
В понедельник, 27 января, в Афганистане, в провинции Газни, потерпел крушение пассажирский лайнер
Смерть Коби Брайанта: появились новые детали катастрофы
На борту вертолета кроме погибшего баскетболиста Коби Брайанта были почти 10 человек