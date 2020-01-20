Роды в США: у Трампа намерены ужесточить правила выдачи виз [ Редактировать ]
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа намерена ужесточить правила выдачи виз для тех иностранцев, которые приезжают в страну с целью родить ребенка, чтобы тот автоматически получил американское гражданство. Об этом сообщает Axios.
Источники из Администрации американского лидера рассказали, что планируется ужесточение требований для получателей визы типа B, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями.
Известно, что при подозрении на получение визы в целях гражданства будущему ребенку будущей матери будут иметь право отказать в документе.
В то же время у беременных женщин, которые действительно направляются в США с деловыми целями, проблем с получением разрешения на въезд не будет.
Издание отмечает, что это лишь одна из мер, которая готовится для борьбы с "родильным туризмом".
Раньше сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки выразили свои соболезнования семьям и друзьям украинцев, которые погибли при крушении украинского самолета МАУ в Иране.
А также Европейский Союз в 2021 году введет визы для граждан США.
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