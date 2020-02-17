Адель шокировала поклонников худобой (фото) [ Редактировать ]
Всемирно известная певица Адель, которая недавно оставила $2020 чаевых официанту, очередной раз поразила фанатов результатами похудения. Так, в сети появилось фото артистки с афтерпати "Оскара-2020" и повергло общество в шок.
На снимке Адель запечатлена в облегающем платье с блестками и леопардовым принтом, которое дополнила объемными украшениями.
Напомним, преобразование британки произошло после того, как она объявила о своем разводе с бизнесменом Саймоном Конецки после трех лет брака. С тех пор певица сосредоточился на улучшении своего здоровья и заботе о своем сыне Анджело.
Ранее мы писали о том, что обнаженная Анна Седокова взбудоражила фото в постели.
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