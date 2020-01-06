Знаменитая певица Адель оставила официанту в ресторане 2020 долларов чаевых, сообщает The Sun.

Известно, что в заведение звезда пришла вместе с британским исполнителем Гарри Стайлзом. Так, звезда сейчас проводит отпуск на Карибских островах вместе с Джеймсом Корденом и его семьей.

Фото: thesun.co.uk

"Сумма чаевых составила 400% от самого счета и достались местному бармену Яхье, который работает на рыбном рынке в нескольких шагах от отеля Ritz Carlton", - говорится в сообщении.

Снимок парень подписал следующим образом: "когда Гарри Стайлз и Адель дают вам чаевые на Новый год-2020".

Фото: thesun.co.uk

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