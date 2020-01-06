Похудевшая певица Адель оставила $2020 чаевых официанту (фото) [ Редактировать ]
Знаменитая певица Адель оставила официанту в ресторане 2020 долларов чаевых, сообщает The Sun.
Известно, что в заведение звезда пришла вместе с британским исполнителем Гарри Стайлзом. Так, звезда сейчас проводит отпуск на Карибских островах вместе с Джеймсом Корденом и его семьей.
Фото: thesun.co.uk
"Сумма чаевых составила 400% от самого счета и достались местному бармену Яхье, который работает на рыбном рынке в нескольких шагах от отеля Ritz Carlton", - говорится в сообщении.
Снимок парень подписал следующим образом: "когда Гарри Стайлз и Адель дают вам чаевые на Новый год-2020".
Фото: thesun.co.uk
Ранее мы писали о том, что обнаженная Анна Седокова взбудоражила фото в постели.
по теме
"Золотой глобус 2020": претенденты на премию
В воскресенье, 5 января 2020 года состоится церемония "Золотой глобус"
Обнаженная Анна Седокова взбудоражила фото в постели
Популярная актриса и певица Анна Седокова поделилась с поклонниками откровенным фото в постели
Михаил Поплавский и Олег Винник назвали дату выхода "Української пісні року"
Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский вместе с самым популярным исполнителем страны Олегом Винником объявили о старте совместного проекта
Джиджи Хадид ошарашила фото топлес
Популярная американская супермодель Джиджи Хадид снялась топлес
Анфиса Чехова поразила фото с сыном
Популярная российская артистка Анфиса Чехова поделилась с поклонниками трогательным фото