Популярная актриса и певица Анна Седокова поделилась с поклонниками откровенным фото в постели. На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует на кровати полностью обнаженная.

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"Неужели, ну неужели его можно полюбить!? Этот противный, неугомонный....будильник особенно в праздники. Откуда вот эта супер-способность у людей - высыпаться?! Признавайтесь-ка, у кого так получается?", - написала Седокова под фото.

Поклонники с восторгом отреагировали на снимок: "Невероятная", "Просто потрясающая", "Очень красивая".

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