В пятницу, 20 февраля, глава МВД Арсен Аваков в эфире одной из программ заявил о том, что с момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тысяч человек. Все они находятся под контролем и все здоровы.

С момента начала кризиса 7 тысяч человек опосредовано из Китая въехали в Украину. Студенты, те кто сами возвращался, те кто пробирался через Франкфурт, через другие страны.

"Каждый из них проходил контроль: ему меряли температуру, у него брали телефон и адрес, с ним созванивались раз в 3 дня. За все это время мы имели только 3 подозрения - 2 в Николаеве и 1 в Киеве. Это оказались простые простудные заболевания", - сказал Аваков.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.