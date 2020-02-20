В четверг, 20 февраля, в Украину эвакуируют людей из Уханя. Как известно, самолет долгое время кружил в небе над Харьковом, а позже приземлился в аэропорту "Борисполь", который находится под Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сложившуюся ситуацию. Соответствующее обращение появилось в его Telegram-канале.

По словам президента, самолет не приземлился в Харькове из-за сложных погодных условий. В связи с этим, судно село в аэропорту "Борисполь" на дозаправку и дальше направится в место назначения.

Кроме того, Зеленский гарантирует полную безопасность такой "операции":

Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт - в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней.

Президент также заявил, что эвакуированных поселят в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране.

Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента.

Также президент отметил, что у нас есть другая проблема - отношение украинцев к сложившейся ситуации. По его словам, в других странах, таких как Франция и Казахстан, жители страны заботились об эвакуированных. Тем не менее, в Украине реакция оказалась неоднозначной и многие пытаются перекрыть дороги, заблокировать госпитали.

Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет привыкла делить украинцев на "правильных" и "неправильных". Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь.

Напомним, что 20 февраля в аэропорт "Борисполь" вернулись эвакуированные украинцы из Уханя. В МВД сообщили о том, что прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".