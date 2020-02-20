В четверг, 20 февраля, проходит эвакуация украинцев и иностранцев из Китая. В МВД сообщили о том, что прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", который находится в Полтавской области.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями "Закона и решения правительственного штаба".

В ведомстве заверили, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации.

Напомним, что 20 февраля в аэропорт "Борисполь" вернулись эвакуированные украинцы из Уханя. Однако в МВД сообщили, что самолет прилетел в Киев на дозаправку. После этого, он вернется в Международный аэропорт Харькова.