В воскресенье, 23 февраля, в Киеве будут сильные ветра скоростью от 17 до 22 м/с. В Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА жителям города настоятельно рекомендуют соблюдать основные меры безопасности при подобных сложных погодных условиях:

закрыть все окна в доме и убрать с балконов и подоконников все лишние предметы, которые могут упасть;

на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

если на улице сильный ветер - необходимо зайти в любое здание и укрыться от ветра;

не находиться возле больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также, если возле вас упали ветки или травмировались люди, необходимо звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.