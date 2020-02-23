В Киеве ожидается сильное ухудшение погоды [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 февраля, в Киеве будут сильные ветра скоростью от 17 до 22 м/с. В Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА жителям города настоятельно рекомендуют соблюдать основные меры безопасности при подобных сложных погодных условиях:
- закрыть все окна в доме и убрать с балконов и подоконников все лишние предметы, которые могут упасть;
- на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- если на улице сильный ветер - необходимо зайти в любое здание и укрыться от ветра;
- не находиться возле больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также, если возле вас упали ветки или травмировались люди, необходимо звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.
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