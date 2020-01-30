Сотни населенных пунктов Украины остались без света [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 30 января, в Украине из-за непогоды оказались обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Из-за сильного ветра и осадков без света остались населенные пункты в следующих областях:
- Полтавская - 201 н.п.,
- Черниговская - 88 н.п.,
- Сумская - 72 н.п.,
- Кировоградская - 10 н.п.,
- Донецкая - 10 н.п.,
- Черкасская - 8 н.п.,
- Днепропетровская - 6 н.п.
- Запорожская - 2 н.п.
В Луганской области, в городе Лисичанск, из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось 23 тыс. абонентов.
К восстановительным работам привлечены бригады КП Лисичанск водоканал. Котельные работают в штатном режиме.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.
Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.
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