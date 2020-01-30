В ночь на четверг, 30 января, в Украине из-за непогоды оказались обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за сильного ветра и осадков без света остались населенные пункты в следующих областях:

Полтавская - 201 н.п.,

Черниговская - 88 н.п.,

Сумская - 72 н.п.,

Кировоградская - 10 н.п.,

Донецкая - 10 н.п.,

Черкасская - 8 н.п.,

Днепропетровская - 6 н.п.

Запорожская - 2 н.п.

В Луганской области, в городе Лисичанск, из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось 23 тыс. абонентов.

К восстановительным работам привлечены бригады КП Лисичанск водоканал. Котельные работают в штатном режиме.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.

Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.